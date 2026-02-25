Film À pied d’oeuvre Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film À pied d’oeuvre

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04 22:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Comédie dramatique

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…

Durée 1h32. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film À pied d’oeuvre Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-02-25 par Pléneuf-Val-André Tourisme