Film À pied d’oeuvre Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film À pied d’oeuvre
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-04 20:30:00
fin : 2026-03-04 22:00:00
2026-03-04
Comédie dramatique
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…
Durée 1h32. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
