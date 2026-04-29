Film A voix basse Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film A voix basse

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 21:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Drame.

De retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, Lilia retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Déterminée à éclaircir le mystère de cette mort soudaine, Lilia se retrouve confrontée aux secrets d’une maison où cohabitent trois générations de femmes.

Durée 1h53. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film A voix basse Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme