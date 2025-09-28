Film Adieu Jean-Pat Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Adieu Jean-Pat

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 17:30:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

2025-09-28

Comédie.

A 35 ans, Etienne n’a toujours pas pardonné à son copain Jean-Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu’Etienne soit vraiment dévasté… Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l’enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre Jean-Pat n’a pas fini de lui pourrir la vie.

Durée 1h34. .

