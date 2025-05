Film Aimons-nous vivants – Orbey, 12 mai 2025 20:30, Orbey.

Synopsis Dans le train pour Genève, Victoire, une passagère envahissante, croise Antoine Toussaint, son idole, une grande vedette de la chanson française. Entre lui, au bout du rouleau, et elle, débordante d’énergie, la rencontre sera explosive… .

+33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

On the train to Geneva, Victoire, an intrusive fan, meets Antoine, a singer on the brink of collapse. A confrontation as funny as it is explosive.

German :

Im Zug nach Genf trifft Victoire, ein aufdringlicher Fan, auf Antoine, einen Sänger am Rande des Abgrunds. Eine ebenso witzige wie explosive Konfrontation.

Italiano :

Sul treno per Ginevra, Victoire, una fan invadente, incontra Antoine, un cantante sull’orlo del collasso. Un confronto tanto divertente quanto esplosivo.

Espanol :

En el tren hacia Ginebra, Victoire, una fan intrusa, conoce a Antoine, un cantante al borde del colapso. Un enfrentamiento tan divertido como explosivo.

