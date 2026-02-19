Film: alter Ego Cinéma Le Palais Lourdes
Film: alter Ego Cinéma Le Palais Lourdes lundi 9 mars 2026.
Film: alter Ego
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09 20:30:00
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-09
De Nicolas Charlet et Bruno Lavaine | Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko
Comédie | 2026 | France | 1 h 44 |
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Nicolas Charlet and Bruno Lavaine | With Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko
Comedy | 2026 | France | 1 h 44 |
> Normal price: 6?
> Price 26 years: 3?
Alex has a problem: his new neighbor looks exactly like him. With hair. A doppelganger for the better, who’s about to turn his life upside down.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: alter Ego Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65