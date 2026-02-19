Film: alter Ego Cinéma Le Palais Lourdes

Film: alter Ego

De Nicolas Charlet et Bruno Lavaine | Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko

Comédie | 2026 | France | 1 h 44 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Nicolas Charlet and Bruno Lavaine | With Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko

Comedy | 2026 | France | 1 h 44 |

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Alex has a problem: his new neighbor looks exactly like him. With hair. A doppelganger for the better, who’s about to turn his life upside down.

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

