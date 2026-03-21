Film Alter ego Orbey
Film Alter ego Orbey vendredi 3 avril 2026.
Film Alter ego
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 22:10:00
Date(s) :
2026-04-03
Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.
Synopsis Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Alex has a problem: his new neighbor looks exactly like him. With hair. A doppelganger for the better, who’s about to turn his life upside down.
L’événement Film Alter ego Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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