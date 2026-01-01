Film: Anaconda Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Anaconda

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Film de Tom Gormican | avec Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn

Comédie, Aventure | 2025 | U.S.A. | 1 h 40 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Doug et Griff sont amis d’enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime ANACONDA. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l’Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu’un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu’ils meurent d’envie de faire va être vraiment mortel…

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Tom Gormican | starring Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn

Comedy, Adventure | 2025 | U.S.A. | 1 h 40 |

> Regular price: 6?

> Under 26: 3?

Doug and Griff are childhood friends who have always shared a crazy dream: to make their own remake of their favorite film, the cult classic ANACONDA. In the midst of a mid-life crisis, they finally decide to take the plunge, and find themselves filming in the heart of the Amazon. But the dream quickly turns to nightmare when a giant anaconda appears and turns their already chaotic set into a death trap. The film they’re dying to make is going to be truly deadly?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

