Film animalier et Spectacle « Oiseau Tonnerre », Domaine d’Orvès, La Valette-du-Var

Film animalier et Spectacle « Oiseau Tonnerre » 6 et 7 juin Domaine d’Orvès Var

entrée 4€, gratuit pour les enfants (< 12ans ) et les adhérents à l'association Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le samedi 6 juin 14h30 Film animalier de Guy et Christine BORTOLATO Ce sont des passionnés profondément fascinés par la nature et la faune sauvage. A travers leurs films, ils invitent le spectateur à une immersion sensible au cœur du vivant. Chaque image devient un instant suspendu, révélant la beauté vraie de la nature et créant des moments de partages intenses.

Toute vie peut être, là sous vos yeux…Il suffit de ralentir et de regarder._

Le peuple du jardin est une invitation à voir autrement, à s’émerveiller de la vie fragile et puissante qui palpite à quelques mètres de notre porte. »

16h30 répétition du spectacle « OIseau tonnerre »

Le dimanche 7 Juin 11h, 14h30 et 16h30 Spectacle « OIseau tonnerre »

J’ai descendu dans mon jardin….

Se promener dans un jardin, c’est accepter de se perdre, de partir à l’aventure dans des univers insoupçonnés, telle « Alice au pays des merveilles » ; à travers une succession de « points de vue », l’œil se perd en perspectives, en télescopages, passant du macroscopique au microscopique ; dans une déambulation qui n’en finit pas de nous ravir, les artistes nous livrent « leurs points de vue » : Peintres, botanistes, poètes et écrivains, vous invitent à découvrir le jardin, en paroles, musique et mouvement dansé.

Marie Pierre Thelecha: mouvements dansés, paroles

Jean Claude Tessier paroles+ musicien

Déambulation tout public durée 40mn

Dimanche: initiation aux techniques de greffe par Julien Cavatore

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Domaine d’Orvès 71 avenue de la libération 83160 La Valette du Var La Valette-du-Var 83160 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 20 53 25 https://domainedorves.fr/ C’est la rencontre d’un homme, le peintre Pierre Deval, avec un lieu qui lui parle, qui entre en résonnance avec sa sensibilité.

Ce lieu accueillera de nombreux artistes, peintres et écrivains, dont Albert Marquet et Henri Bosco….

La maison est aménagée progressivement, la nature est apprivoisée et domptée, mais restera toujours un peu sauvage, ce qui en fera son charme. Par la magie des pinceaux, le Domaine d’Orvès s’est mué en site intemporel, lieu de toutes les projections imaginaires du peintre.

Depuis 2014, l’Association Les Amis d’Orvès, aide la propriétaire des lieux à préserver, entretenir ce jardin. Le gros du travail réside en restauration et construction de murs de restanques en pierre sèche, montés à la piémontaise. Dans le but de maintenir vivante la mémoire de l’artiste ainsi que de conserver, faire vivre et développer le domaine en tant que jardin remarquable d’intérêts historique, botanique, paysager, zone naturelle à protéger et artistique. Plusieurs manifestations sont organisées au cours de l’année, botaniques (en mars et en novembre), musicales et culturelles (lors des RV au jardin et 4 à 5 concerts durant l’été), salon du livre de jardin lors du dimanche du week-end des JEDP en septembre) Le jardin est situé à 15mn à pied du centre-ville de La Valette.

Transports à proximité et Parking à l’intérieur de la propriété.

**Le samedi 6 juin 14h30** **Film animalier** de Guy et Christine BORTOLATO Ce sont des passionnés profondément fascinés par la nature et la faune sauvage. A travers leurs films, ils invitent le à au…

les amis d’Orves