Film Another end VOST – Orbey 24 juin 2025 20:30

Haut-Rhin

Film Another end VOST 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-06-24 20:30:00

fin : 2025-06-24 22:30:00

2025-06-24

Brisé par la perte de l’amour de sa vie, Sal tente de recoller les morceaux grâce à une technologie qui ramène les défunts… dans un autre corps.

Synopsis Après avoir survécu à l’accident qui a coûté la vie à l’amour de sa vie, Sal ne parvient pas à faire son deuil et ne vit plus que dans ses souvenirs. Sa soeur, Ebe, lui suggère de se tourner vers Another End, une nouvelle technologie qui promet d’atténuer la douleur de la séparation en ramenant brièvement à la vie la conscience de ceux qui sont morts. Sal retrouve ainsi l’âme de Zoé au travers d’une autre femme. Ce qui était brisé semble alors se reconstituer. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Shattered by the loss of the love of his life, Sal tries to pick up the pieces using a technology that brings the deceased? back into another body.

German :

Sal, der am Verlust seiner großen Liebe zerbricht, versucht, mithilfe einer Technologie, die Verstorbene in einen anderen Körper zurückversetzt, die Scherben wieder zusammenzusetzen.

Italiano :

Distrutto dalla perdita dell’amore della sua vita, Sal cerca di raccogliere i pezzi utilizzando una tecnologia che riporta in vita il defunto in un altro corpo.

Espanol :

Destrozado por la pérdida del amor de su vida, Sal intenta recoger los pedazos utilizando una tecnología que devuelve a la vida al difunto… en otro cuerpo.

