Film Arco Orbey

Film Arco

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-03-12 08:15:00

fin : 2026-03-12 09:45:00

2026-03-12

2075, Iris, voit un mystérieux garçon tomber du ciel Arco. Il vient d'un futur lointain où voyager dans le temps est possible. Elle va l'aider à rentrer chez lui.

Synopsis En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

English :

in 2075, Iris sees a mysterious boy fall from the sky: Arco. He comes from a distant future where time travel is possible. She’s going to help him get home.

