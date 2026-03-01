Film Arco Orbey
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Début : Jeudi 2026-03-12 08:15:00
fin : 2026-03-12 09:45:00
2026-03-12
Synopsis En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
in 2075, Iris sees a mysterious boy fall from the sky: Arco. He comes from a distant future where time travel is possible. She’s going to help him get home.
