Film Arco Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Arco

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:30:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Animation, Aventure, Science Fiction.

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Durée 1h29. À partir de 8 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

