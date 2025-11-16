Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur Cinéma Saint Michel Arudy

Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

1h42 Drame.

De Thomas Kruithof.

Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos.

Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille.

Séance en présence du réalisateur Thomas Kruithof. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur

German : Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur

Italiano :

Espanol : Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur

L’événement Film au cinéma d’Arudy Les braises En présence du réalisateur Arudy a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées