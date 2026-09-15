Informations pratiques

Orbey

Film – Au coeur d’une restauration

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Plongez au cœur d’un chantier hors du commun : artisans et passionnés unissent leurs savoir-faire pour sauver un joyau du patrimoine.

Synopsis : De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant. Tailleur de pierre, doreur, électricien, maître-verrier, archéologue : autant de mains et de regards qui façonnent, pas à pas, la mémoire des siècles. Filmée pendant plus de six ans, cette restauration monumentale devient une fresque cinématographique, à la fois sensorielle et émotive, qui témoigne du génie artisanal et de la passion d’hommes et de femmes portés par une mission : sauver un joyau du patrimoine. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Take a look behind the scenes at an extraordinary restoration project: artisans and enthusiasts are pooling their expertise to save a heritage gem.

L’événement Film – Au coeur d’une restauration Orbey a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg