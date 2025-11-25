Film Aux jours qui viennent Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Début : 2025-11-25 20:00:00
Le Réseau Violences Intra-Familiales de Bourbon-Lancy c’est 70 victimes et 85 enfants co-victimes accompagnés depuis la création du service il y a 10 ans.
Pour cette année, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Centre social vous propose, en partenariat avec le cinéma Rio Borvo, la projection de Aux jours qui viennent , film sur l’emprise et ses traumatismes. Entrée gratuite et ouverte à tous. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
