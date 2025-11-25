Film Aux jours qui viennent Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Film Aux jours qui viennent

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Le Réseau Violences Intra-Familiales de Bourbon-Lancy c’est 70 victimes et 85 enfants co-victimes accompagnés depuis la création du service il y a 10 ans.

Pour cette année, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Centre social vous propose, en partenariat avec le cinéma Rio Borvo, la projection de Aux jours qui viennent , film sur l’emprise et ses traumatismes. Entrée gratuite et ouverte à tous. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

English : Film Aux jours qui viennent

German : Film Aux jours qui viennent

Italiano :

Espanol :

L’événement Film Aux jours qui viennent Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-11-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)