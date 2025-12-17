Film: Avatar de Feu et de Cendres Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Avatar de Feu et de Cendres

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Film de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

3h 17min | Science Fiction, Aventure, Action | U.S.A.

Troisième volet de la saga Avatar .

> Tarif unique journée 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by James Cameron with Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

3h 17min | Science Fiction, Adventure, Action | U.S.A.

Third installment in the Avatar saga.

> Single day ticket price: 3?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Avatar de Feu et de Cendres Lourdes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Lourdes|CDT65