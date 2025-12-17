Film: Avatar de Feu et de Cendres Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Avatar de Feu et de Cendres Cinéma Le Palais Lourdes vendredi 2 janvier 2026.
Film: Avatar de Feu et de Cendres
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 15:00:00
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Film de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
3h 17min | Science Fiction, Aventure, Action | U.S.A.
Troisième volet de la saga Avatar .
> Tarif unique journée 3€
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by James Cameron with Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
3h 17min | Science Fiction, Adventure, Action | U.S.A.
Third installment in the Avatar saga.
> Single day ticket price: 3?
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: Avatar de Feu et de Cendres Lourdes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Lourdes|CDT65