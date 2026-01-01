Film Avatar de feu et de cendres Orbey

Film Avatar de feu et de cendres

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-17 23:59:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Après la perte de leur fils, Jake, Neytiri et leur famille affrontent de nouvelles menaces sur Pandora entre conflits tribaux et alliances explosives.

Synopsis Peu après les événements du deuxième film, Jake Sully et Neytiri vivent avec leur famille sur Pandora, toujours meurtris par la perte de leur fils. Quand de nouveaux vaisseaux et une tribu Na’vi hostile — le ¿Peuple des Cendres¿ — font irruption, les Sully sont plongés dans un conflit violent qui menace l’équilibre de la planète. Entre batailles épiques, alliances fragiles et tensions familiales, ils devront affronter haine, deuil et guerres pour protéger ce qu’ils aiment et l’avenir de Pandora.

Film proposé en 3D à certaines dates les 17 et 18 janvier 2026 .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

English :

After the loss of their son, Jake, Neytiri and their family face new threats on Pandora, from tribal conflicts to explosive alliances.

