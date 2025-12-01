Film Avatar De feu et de Cendres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Avatar De feu et de Cendres

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27 00:15:00

2025-12-27

Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

Retrouvez le dernier volet de la saga emblématique Avatar de James Cameron

Durée 3h17 .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

