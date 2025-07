Film Avignon Orbey

Film Avignon Orbey vendredi 18 juillet 2025.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 22:15:00

2025-07-18

Stéphane, comédien sur le déclin, tente de séduire une star du théâtre à Avignon en s’enlisant dans un mensonge qui le dépasse.

Synopsis Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Stéphane, a declining actor, tries to seduce a theater star in Avignon, but gets bogged down in a lie that is beyond him.

German :

Stéphane, ein heruntergekommener Schauspieler, versucht, einen Theaterstar in Avignon zu verführen und verstrickt sich dabei in eine Lüge, die ihn überfordert.

Italiano :

Stéphane, un attore in declino, cerca di sedurre una star del teatro ad Avignone, ma si impantana in una menzogna che non gli è possibile.

Espanol :

Stéphane, un actor en decadencia, intenta seducir a una estrella de teatro en Aviñón, pero se ve envuelto en una mentira que le supera.

