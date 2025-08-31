Film Bad Guys 2 Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 10:30:00

fin : 2025-08-31 12:15:00

2025-08-31 2025-09-14

Synopsis Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Former animal criminals try to behave, but a female team forces them back into service for one last job.

German :

Ehemalige Tierverbrecher versuchen, sich zu benehmen, doch ein Frauenteam zwingt sie, für einen letzten Coup wieder in den Dienst zu treten.

Italiano :

Ex criminali animali cercano di comportarsi bene, ma una squadra di donne li costringe a tornare in servizio per un ultimo lavoro.

Espanol :

Antiguos delincuentes animales intentan comportarse, pero un equipo de mujeres les obliga a volver al servicio para un último trabajo.

