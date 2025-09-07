Film Badh Orbey

Film Badh dimanche 7 septembre 2025.

Dimanche 2025-09-07 20:30:00

2025-09-07 22:00:00

2025-09-07

Synopsis BADH est une agente secrète française chargée d’éliminer un puissant trafiquant d’armes en Syrie. Trahie par la DGSE, elle disparaît sans laisser de trace et refait sa vie au Maroc jusqu’au jour où son mari est pris pour cible. Rattrapée par son passé, BADH se retrouve entrainée dans un jeu mortel de vengeance et de trahison où les règles ont changé. .

Betrayed by the DGSE, an ex-French agent who has taken refuge in Morocco must delve into her past when her husband becomes the target of a game of revenge and betrayal.

Eine vom französischen Geheimdienst DGSE verratene, nach Marokko geflüchtete ehemalige französische Agentin muss in ihre Vergangenheit eintauchen, als ihr Mann zur Zielscheibe eines Spiels um Rache und Verrat wird.

Tradita dalla DGSE, un’ex agente francese rifugiatasi in Marocco deve scavare nel suo passato quando il marito diventa il bersaglio di un gioco di vendette e tradimenti.

Traicionada por la DGSE, una antigua agente francesa refugiada en Marruecos debe indagar en su pasado cuando su marido se convierte en el blanco de un juego de venganza y traición.

