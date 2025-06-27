Film Ballerina – Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 27 juin 2025 21:00
Côtes-d’Armor
Film Ballerina Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-27 21:00:00
fin : 2025-06-27 23:00:00
Date(s) :
2025-06-27
Action, Thriller.
Se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d’Eve Macarro la nouvelle tueuse de l’organisation Ruska Roma.
Durée 2h04. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill
Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film Ballerina Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-06-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme