Film Barbara VOST Orbey
Film Barbara VOST Orbey dimanche 9 novembre 2025.
Film Barbara VOST
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 20:30:00
fin : 2025-11-09 22:15:00
Date(s) :
2025-11-09
Eté 1980 Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir aller à l’Ouest, elle est mutée dans une clinique au milieu de nulle part.
Synopsis Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire… Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?
Ce film est diffusé dans le carde du festival Augenblick . .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
English :
Summer 1980 Barbara is a pediatric surgeon in an East Berlin hospital. Suspected of wanting to move to the West, she is transferred to a clinic in the middle of nowhere.
German :
Sommer 1980 Barbara ist Kinderchirurgin in einem Krankenhaus in Ostberlin. Sie wird verdächtigt, in den Westen gehen zu wollen und wird in eine Klinik mitten im Nirgendwo versetzt.
Italiano :
Estate 1980 Barbara è un chirurgo pediatrico in un ospedale di Berlino Est. Sospettata di volersi trasferire a Ovest, viene trasferita in una clinica in mezzo al nulla.
Espanol :
Verano de 1980 Barbara es cirujana pediátrica en un hospital de Berlín Este. Sospechosa de querer trasladarse a Occidente, es trasladada a una clínica en medio de la nada.
L’événement Film Barbara VOST Orbey a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg