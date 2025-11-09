Film Barbara VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 20:30:00

fin : 2025-11-09 22:15:00

Date(s) :

2025-11-09

Eté 1980 Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir aller à l’Ouest, elle est mutée dans une clinique au milieu de nulle part.

Synopsis Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire… Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?

Ce film est diffusé dans le carde du festival Augenblick . .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Summer 1980 Barbara is a pediatric surgeon in an East Berlin hospital. Suspected of wanting to move to the West, she is transferred to a clinic in the middle of nowhere.

German :

Sommer 1980 Barbara ist Kinderchirurgin in einem Krankenhaus in Ostberlin. Sie wird verdächtigt, in den Westen gehen zu wollen und wird in eine Klinik mitten im Nirgendwo versetzt.

Italiano :

Estate 1980 Barbara è un chirurgo pediatrico in un ospedale di Berlino Est. Sospettata di volersi trasferire a Ovest, viene trasferita in una clinica in mezzo al nulla.

Espanol :

Verano de 1980 Barbara es cirujana pediátrica en un hospital de Berlín Este. Sospechosa de querer trasladarse a Occidente, es trasladada a una clínica en medio de la nada.

L’événement Film Barbara VOST Orbey a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg