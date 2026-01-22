Film: biscuit le chien fantastique Cinéma Le Palais Lourdes

Film: biscuit le chien fantastique

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Film de Shea Wageman avec Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

1h 32min | Animation, Comédie, Famille | Canada

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !

> Tarif unique journée 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Shea Wageman with Owen Wilson, Dawson Littman, Ruairi MacDonald

1h 32min | Animation, Comedy, Family | Canada

Danny and his little dog Biscuit are the best of friends. One day, mysterious magic gives Biscuit incredible powers: he can talk and fly. Whenever someone needs him, he puts on his mask and cape and soars into the sky to help: he’s become a fantastic dog! Cookie now has two passions: eating tacos and saving the world. But Pudding, the neighbor’s cat, also has superpowers and dreams of making cats rule the universe. Danny and Biscuit must prove that together, nothing can stop them!

> Single-day price: 3?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

