Film Bob l’éponge, un pour tous et tous pirates Orbey

Film Bob l’éponge, un pour tous et tous pirates

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Synopsis Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

