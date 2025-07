Film: Buffalo Kids Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Buffalo Kids Cinéma Le Palais Lourdes samedi 26 juillet 2025.

Film: Buffalo Kids

Cinéma Le Palais

Début : 2025-07-26 15:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

De Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García | Par Jordi Gasull, Javier López Barreira

1 h 23 | Animation, Famille

Tout public

à partir de 6 ans

Tarif unique: 3€

Synopsis:

Au début du XXXᵉ siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle.

Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García | By Jordi Gasull, Javier López Barreira

1 h 23 | Animation, Family

All audiences

ages 6 and up

Price: 3?

Synopsis:

At the beginning of the 20th century, two Irish orphans, Mary and Tom, cross the United States in search of their uncle.

Along the way, they meet as many villains as heroes.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García | Von Jordi Gasull, Javier López Barreira

1 Std. 23 | Animation, Familie

Alle Altersgruppen

ab 6 Jahren

Einheitspreis: 3?

Synopsis (Zusammenfassung):

Jahrhunderts reisen zwei irische Waisenkinder, Mary und Tom, auf der Suche nach ihrem Onkel durch die USA.

Auf ihrem Weg begegnen sie sowohl Schurken als auch Helden.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García | Di Jordi Gasull, Javier López Barreira

1 h 23 | Animazione, Famiglia

Per tutti i tipi di pubblico

a partire da 6 anni

Prezzo del biglietto singolo: 3?

Sinossi:

All’inizio del XX secolo, due orfani irlandesi, Mary e Tom, attraversano gli Stati Uniti alla ricerca dello zio.

Lungo la strada, incontrano tanti cattivi quanti eroi.

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García | Por Jordi Gasull, Javier López Barreira

1 h 23 | Animación, Familiar

Todos los públicos

a partir de 6 años

Precio entrada única: 3?

Sinopsis:

A principios del siglo XX, dos huérfanos irlandeses, Mary y Tom, cruzan Estados Unidos en busca de su tío.

Por el camino, se encuentran con tantos villanos como héroes.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

