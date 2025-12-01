Film: bugonia Cinéma Le Palais Lourdes
Film: bugonia
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-15 20:30:00
2025-12-15
Interdit -12 ans
Film d’Yorgos Lanthimos | avec Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
Science Fiction | 2025 | Grande-Bretagne, Corée du Sud | 1 h 59 |
Version originale sous-titrée
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d’une grande entreprise, convaincus qu’elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Forbidden -12 years
Film by Yorgos Lanthimos | starring Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
Science Fiction | 2025 | Great Britain, South Korea | 1 h 59 |
Original version with subtitles
> Regular price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
Two young men obsessed with conspiracy theories kidnap the CEO of a major corporation, convinced that she is an alien bent on destroying planet Earth.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
