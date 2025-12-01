Film: bugonia Cinéma Le Palais Lourdes

Film: bugonia

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-15 20:30:00

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Interdit -12 ans

Film d’Yorgos Lanthimos | avec Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Science Fiction | 2025 | Grande-Bretagne, Corée du Sud | 1 h 59 |

Version originale sous-titrée

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d’une grande entreprise, convaincus qu’elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

Forbidden -12 years

Film by Yorgos Lanthimos | starring Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Science Fiction | 2025 | Great Britain, South Korea | 1 h 59 |

Original version with subtitles

> Regular price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

Two young men obsessed with conspiracy theories kidnap the CEO of a major corporation, convinced that she is an alien bent on destroying planet Earth.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

