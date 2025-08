Film Certain l’aiment chauve Orbey

Film Certain l’aiment chauve

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-19 20:30:00

fin : 2025-08-19 22:00:00

2025-08-19

Zacharie apprend qu’il va devenir chauve et, largué par sa copine, se lance avec son oncle dans une guerre absurde contre la calvitie.

Synopsis Zacharie, tout juste trentenaire, file le parfait amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu’elle comprend ce que le futur lui réserve une calvitie précoce. Dans six mois, il sera chauve comme un genou. Pour l’épauler, Il contacte son oncle Joseph qui connait bien le sujet. Au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, il va devoir se battre contre son destin ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Zacharie learns he’s going bald and, dumped by his girlfriend, embarks on an absurd war against baldness with his uncle.

German :

Zacharias erfährt, dass er eine Glatze bekommen wird, und nachdem er von seiner Freundin verlassen wurde, beginnt er mit seinem Onkel einen absurden Krieg gegen die Glatze.

Italiano :

Zacharie scopre che sta diventando calvo e, lasciato dalla sua ragazza, intraprende con lo zio un’assurda guerra contro la calvizie.

Espanol :

Zacharie se entera de que se está quedando calvo y, abandonado por su novia, se embarca en una absurda guerra contra la calvicie con su tío.

