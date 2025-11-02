Film Cervantes avant Don Quichotte Orbey

Film Cervantes avant Don Quichotte

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02 20:30:00

fin : 2025-11-02 22:45:00

Date(s) :

2025-11-02

Synopsis En 1575, Miguel de Cervantès est capturé par le sultan d’Alger. Retenu prisonnier, Cervantès invente chaque jour des récits d’aventures qui fascinent tour à tour ses codétenus et le sultan. L’histoire vraie de l’auteur de Don Quichotte. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Miguel de Cervantes is captured by the sultan. Held prisoner, he invents daily tales of adventure that fascinate both his fellow prisoners and the sultan.

German :

Miguel de Cervantes wird vom Sultan gefangen genommen. Als Gefangener erfindet er jeden Tag neue Abenteuergeschichten, die sowohl seine Mitgefangenen als auch den Sultan faszinieren.

Italiano :

Miguel de Cervantes viene catturato dal Sultano. Tenuto prigioniero, inventa ogni giorno racconti d’avventura che affascinano sia i suoi compagni di prigionia che il sultano.

Espanol :

Miguel de Cervantes es capturado por el sultán. Prisionero, inventa a diario historias de aventuras que fascinan tanto a sus compañeros de prisión como al sultán.

