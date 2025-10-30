Film: c’était mieux demain Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-30 20:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Film de Vinciane Millereau | avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne | France, Belgique |

Comédie | 2025 | 1 h 43 |

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Vinciane Millereau | with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne | France, Belgium |

Comedy | 2025 | 1 h 43 |

> Normal price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

In a small French town, Hélène, Michel and their two children live happily in the carefree atmosphere of the 1950s. Suddenly propelled into the year 2025, the couple discover a modern world quite different from the one they know.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Film von Vinciane Millereau | mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne | Frankreich, Belgien |

Komödie | 2025 | 1 Stunde 43 |

> Normaler Tarif 6,00 ?

> Tarif ? von 26 Jahren 3,00 ?

In einem kleinen französischen Dorf verbringen Hélène, Michel und ihre beiden Kinder glückliche Tage in der Unbeschwertheit der 1950er Jahre. Plötzlich wird das Paar ins Jahr 2025 katapultiert und entdeckt eine moderne Welt, die das genaue Gegenteil von dem ist, was sie kennen.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Film di Vinciane Millereau | con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne | Francia, Belgio |

Commedia | 2025 | 1 h 43 |

> Prezzo normale: € 6,00

prezzo normale: € 6,00 > Sotto i 26 anni: € 3,00

In una piccola città francese, Hélène, Michel e i loro due figli vivono felicemente nell’atmosfera spensierata degli anni Cinquanta. Improvvisamente proiettati nel 2025, i due coniugi scoprono un mondo moderno che è l’esatto contrario di quello che conoscono.

Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon y Mathilde Le Borgne

Comedia | 2025 | 1 h 43 |

> Precio normal: 6,00

precio normal: 6,00 euros > Menores de 26 años: 3,00 euros

En un pequeño pueblo francés, Hélène, Michel y sus dos hijos viven felices en el ambiente despreocupado de los años cincuenta. Impulsados de repente al año 2025, la pareja descubre un mundo moderno que es totalmente opuesto al que conocen.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

