Film C’était mieux demain

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:15:00

Date(s) :

2025-11-07

Hélène, Michel, et leurs enfants, coulent des jours heureux dans les années 1950. Propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne renversant.

Synopsis Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Hélène, Michel and their children live happily in the 1950s. Propelled into the year 2025, the couple discover a stunning modern world.

German :

Hélène, Michel und ihre Kinder verbringen glückliche Tage in den 1950er Jahren. Als das Paar ins Jahr 2025 versetzt wird, entdeckt es eine umwerfende moderne Welt.

Italiano :

Hélène, Michel e i loro figli vivono felicemente negli anni Cinquanta. Trasportati nell’anno 2025, i due coniugi scoprono uno straordinario mondo moderno.

Espanol :

Hélène, Michel y sus hijos viven felices en los años cincuenta. Impulsados al año 2025, la pareja descubre un asombroso mundo moderno.

L’événement Film C’était mieux demain Orbey a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg