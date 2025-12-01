Film: chasse gardée 2 Cinéma Le Palais Lourdes

Film: chasse gardée 2

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Film de Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Comédie | 2025 | France | 1 h 40 min |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Deux ans se sont écoulés à Saint-Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | With Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Comedy | 2025 | France | 1 h 40 min |

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Two years have passed in Saint-Hubert. Life there is peaceful, perhaps too much so for Adélaïde and Simon, who suffer from a lack of friends their own age. But the arrival of Stanislas, Bernard?s son (former president of the village hunters? club), who has returned to live in the country with his wife and two children, is a welcome change. They’re handsome, young and friendly. Their only flaw: they’re hounds! The peace of the village is about to be disturbed: new neighbors, new problems?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: chasse gardée 2 Lourdes a été mis à jour le 2025-12-19 par OT de Lourdes|CDT65