Film Chasse gardée 2 Orbey

Film Chasse gardée 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 22:15:00

Date(s) :

2026-01-10

Le calme de Saint-Hubert vole en éclats de nouveaux voisins débarquent, séduisants mais chasseurs… et la guerre de voisinage reprend de plus belle.

Synopsis Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

The calm of Saint-Hubert is shattered: new neighbors arrive, seductive but hunters? and the neighborhood war resumes with a vengeance.

