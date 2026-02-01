Film Chasse gardée 2 Orbey

Film Chasse gardée 2

Deux ans après, la tranquillité de Saint-Hubert est bousculée par de nouveaux voisins adeptes de la chasse à courre la guerre de voisinage est relancée !

Synopsis Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Two years later, the peace and quiet of Saint-Hubert is disrupted by new neighbors who are keen hunters: the neighbourhood war has been reignited!

