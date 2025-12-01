Film Chasse Gardée 2 Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Chasse Gardée 2

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 21:00:00

fin : 2025-12-25 22:30:00

Date(s) :

2025-12-25

Comédie

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Durée 1h39. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

