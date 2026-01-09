Film CHASSE GARDÉE 2 Espace Multimédia Saugues
Film CHASSE GARDÉE 2 Espace Multimédia Saugues samedi 24 janvier 2026.
Film CHASSE GARDÉE 2
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Comédie (2025) de Antonin Fourlon et Frédéric Forestier. Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.
.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy (2025) by Antonin Fourlon and Frédéric Forestier. With Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.
L’événement Film CHASSE GARDÉE 2 Saugues a été mis à jour le 2026-01-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier