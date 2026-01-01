Film Chasse gardée Orbey

Film Chasse gardée

Début : Samedi 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10 19:45:00

2026-01-10

Un rêve de campagne vire au cauchemar voisins trop envahissants, tensions explosives… une comédie grinçante où la guerre est déclarée !

Synopsis Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis ! .

A country dream turns into a nightmare: intrusive neighbors, explosive tensions… a gritty comedy where war is declared!

