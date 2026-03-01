Film Chers parents

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Alice et Vincent convoquent en urgence leurs 3 enfants, ils débarquent affolés mais, bonne nouvelle, leurs parents ont gagné le Jackpot. Ils ne comptent rien leur donner.

Synopsis Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alice and Vincent urgently summon their 3 children, who arrive in a panic but, good news, their parents have hit the jackpot. They don’t intend to give them anything.

L’événement Film Chers parents Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg