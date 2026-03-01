Film Chers parents Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Chers parents Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 28 mars 2026.
Film Chers parents
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Comédie.
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire… mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
Durée 1h26. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film Chers parents Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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