Film Chien 51 Orbey

Film Chien 51

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:15:00

Date(s) :

2025-11-14

Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’IA ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné.

Synopsis Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Paris has been divided into 3 zones that separate social classes, and where the AI ALMA has revolutionized police work. Until its inventor was murdered.

German :

Paris wurde in drei Zonen aufgeteilt, die die sozialen Klassen voneinander trennen, und in denen die KI ALMA die Polizeiarbeit revolutioniert hat. Bis ihr Erfinder ermordet wurde.

Italiano :

Parigi è stata divisa in 3 zone che separano le classi sociali e dove l’AI ALMA ha rivoluzionato il lavoro della polizia. Finché il suo inventore non è stato assassinato.

Espanol :

París se ha dividido en 3 zonas que separan las clases sociales, y donde la IA ALMA ha revolucionado el trabajo policial. Hasta que su inventor fue asesinado.

