Film: Chroniques d’Haïfa Histoires palestiniennes Cinéma Le Palais Lourdes mardi 14 octobre 2025.
Film: Chroniques d’Haïfa Histoires palestiniennes
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-14 20:30:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
2 h 04 | Drame | Palestine, Allemagne, France, Qatar, Italie | 2025
De Scandar Copti | Avec Manar Shehab, Toufic Danial, Wafaa Aoun
En version originale sous-titrée
Tarif normal:6€
Tarif -de 26 ans: 3€
Synopsis
Dans une famille palestinienne de Haïfa, Fifi 25 ans, est hospitalisée après un accident de voiture qui risque de révéler son secret. Son frère, Rami, apprend que sa petite amie juive est enceinte. Leur mère, Hanan, tente de préserver les apparences tandis que le père affronte des difficultés financières. Quatre voix, une maison, entre conflits générationnels et tabous, dans une société où tout peut basculer à tout moment.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
2 h 04 | Drama | Palestine, Germany, France, Qatar, Italy | 2025
By Scandar Copti | With Manar Shehab, Toufic Danial, Wafaa Aoun
In original version with subtitles
Regular price:6?
Under 26: 3?
Synopsis
In a Palestinian family in Haifa, 25-year-old Fifi is hospitalized after a car accident that threatens to reveal her secret. Her brother, Rami, learns that his Jewish girlfriend is pregnant. Their mother, Hanan, tries to keep up appearances, while their father faces financial difficulties. Four voices, one house, between generational conflicts and taboos, in a society where everything can change at any moment.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
2 Std. 04 | Drama | Palästina, Deutschland, Frankreich, Katar, Italien | 2025
Von Scandar Copti || Mit Manar Shehab, Toufic Danial, Wafaa Aoun
In Originalversion mit Untertiteln
Normaler Preis: 6?
Preis 26 Jahre: 3?
Synopsis
In einer palästinensischen Familie in Haifa wird die 25-jährige Fifi nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Geheimnis ans Licht kommen könnte. Ihr Bruder Rami erfährt, dass seine jüdische Freundin schwanger ist. Ihre Mutter Hanan versucht, den Schein zu wahren, während der Vater mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Vier Stimmen, ein Haus, zwischen Generationenkonflikten und Tabus in einer Gesellschaft, in der alles jederzeit kippen kann.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
2 h 04 | Dramma | Palestina, Germania, Francia, Qatar, Italia | 2025
Di Scandar Copti | Con Manar Shehab, Toufic Danial, Wafaa Aoun
In versione originale con sottotitoli
Prezzo normale: 6?
Sotto i 26 anni: 3 euro
Sinossi
In una famiglia palestinese di Haifa, la venticinquenne Fifi viene ricoverata in ospedale dopo un incidente d’auto che minaccia di rivelare il suo segreto. Suo fratello, Rami, viene a sapere che la sua ragazza ebrea è incinta. La madre, Hanan, cerca di mantenere le apparenze, mentre il padre ha difficoltà economiche. Quattro voci, una casa, tra conflitti generazionali e tabù, in una società in cui tutto può cambiare da un momento all’altro.
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
2 h 04 | Drama | Palestina, Alemania, Francia, Qatar, Italia | 2025
De Scandar Copti | Con Manar Shehab, Toufic Danial, Wafaa Aoun
En versión original subtitulada
Precio normal:6?
Menores de 26 años: 3?
Sinopsis
En una familia palestina de Haifa, Fifi, de 25 años, es hospitalizada tras un accidente de coche que amenaza con revelar su secreto. Su hermano, Rami, se entera de que su novia judía está embarazada. Su madre, Hanan, intenta mantener las apariencias, mientras su padre pasa apuros económicos. Cuatro voces, una casa, entre conflictos generacionales y tabúes, en una sociedad donde todo puede cambiar en cualquier momento.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
