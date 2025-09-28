Film Ciudad sin sueno (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 21:00:00

fin : 2025-09-28 23:00:00

2025-09-28

Drame.

Toni, un garçon Rom de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d’Europe, en périphérie de Madrid. Fier d’appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que leur terrain devient la proie des démolisseurs, la famille se divise lorsque certains choisissent de partir en ville, son grand-père, lui, refuse de quitter leurs terres. Au fil des nuits, Toni doit faire un choix s’élancer vers un avenir incertain ou s’accrocher au monde de son enfance.

Durée 1h37. .

