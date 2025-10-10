Film: Classe moyenne Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Classe moyenne

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

1 h 35 | Comédie | France, Belgique | 2025

De Antony Cordier | Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Tarif normale:6€

Tarif -de 26 ans: 3€

Synopsis

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

1 h 35 | Comedy | France, Belgium | 2025

By Antony Cordier | With Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Regular price:6?

Under 26: 3?

Synopsis

Mehdi plans to spend a quiet summer at his in-laws’ sumptuous home. But as soon as he arrives, a conflict breaks out between his fianc?e?s family and the villa?s janitor couple. As Mehdi comes from a modest background, he thinks he can lead the negotiations between the two parties and bring everyone back to their senses. However, everything goes wrong?

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

1 Std. 35 | Komödie | Frankreich, Belgien | 2025

Von Antony Cordier | Mit Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Normaler Preis: 6?

Preis 26 Jahre: 3?

Synopsis

Mehdi plant, einen ruhigen Sommer in der prächtigen Villa seiner Schwiegereltern zu verbringen. Doch schon bei seiner Ankunft bricht ein Konflikt zwischen der Familie seiner Verlobten und dem Hausmeisterpaar der Villa aus. Da Mehdi aus einfachen Verhältnissen stammt, glaubt er, die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien führen und alle zur Vernunft bringen zu können. Doch alles eskaliert

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

1 h 35 | Commedia | Francia, Belgio | 2025

Di Antony Cordier | Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Prezzo normale: 6?

Sotto i 26 anni: 3?

Sinossi

Mehdi ha programmato di trascorrere un’estate tranquilla nella sontuosa casa dei suoceri. Ma non appena arriva, scoppia un conflitto tra la famiglia del suo fidanzato e la coppia che si occupa della villa. Mehdi, che proviene da un ambiente modesto, pensa di poter condurre le trattative tra le due parti e far rinsavire tutti. Ma tutto va storto?

Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

1 h 35 | Comedia | Francia, Bélgica | 2025

De Antony Cordier | Con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Precio normal:6?

Menores de 26 años: 3?

Sinopsis

Mehdi ha planeado pasar un verano tranquilo en la suntuosa casa de sus suegros. Pero nada más llegar, estalla un conflicto entre la familia de su prometida y la pareja que cuida de la villa. Como Mehdi procede de un entorno modesto, cree que puede dirigir las negociaciones entre las dos partes y hacer que todos entren en razón. Pero todo se tuerce

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

