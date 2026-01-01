Film Club des Cinephiles Météors Saint-Cybardeaux

Film Club des Cinephiles Météors

Salle des fêtes Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:20:00

2026-01-23

Film Météors Drame de Hubert Charnel et Claude le Pape.

Salle des fêtes Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 51 41

English :

Film Meteors Drama by Hubert Charnel and Claude le Pape.

