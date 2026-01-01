Film Club des Cinephiles Météors Saint-Cybardeaux
Film Club des Cinephiles Météors Saint-Cybardeaux vendredi 23 janvier 2026.
Salle des fêtes Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:20:00
2026-01-23
Film Météors Drame de Hubert Charnel et Claude le Pape.
Salle des fêtes Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 51 41
English :
Film Meteors Drama by Hubert Charnel and Claude le Pape.
