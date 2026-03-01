FILM CLUB DES CINEPHILES QUI BRILLE AU COMBAT SALLE DES FETES Saint-Cybardeaux
FILM CLUB DES CINEPHILES QUI BRILLE AU COMBAT
SALLE DES FETES LE BOURG Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:10:00
2026-03-27
QUI BRILLE AU COMBAT FILM RÉALISÉ PAR JOSÉPHINE JAPY
AVEC MÉLANIE LAURENT, PIERRE-YVES CARDINAL ET SARAH PACHOUD
SALLE DES FETES LE BOURG Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
QUI BRILLE AU COMBAT DIRECTED BY JOSÉPHINE JAPY
WITH MÉLANIE LAURENT, PIERRE-YVES CARDINAL AND SARAH PACHOUD
