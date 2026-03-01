Film Compostelle

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Deux inconnus, un adolescent en colère et une femme en quête de paix, marchent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Un chemin qui pourrait tout changer.

Synopsis Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Two strangers, an angry teenager and a woman in search of peace, are walking towards Santiago de Compostela. A journey that could change everything.

L’événement Film Compostelle Orbey a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg