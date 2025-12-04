Film Concert de Noël 2025 d’André Rieu Joyeux noël ! Orbey

Film Concert de Noël 2025 d’André Rieu Joyeux noël !

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 20:30:00

fin : 2025-12-07 23:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Rejoignez André Rieu pour son concert de Noël 2025 Joyeux Noël ! et laissez-vous emporter par des chants de Noël, de magnifiques valses et de nombreuses surprises.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Join André Rieu for his 2025 Christmas concert Joyeux Noël! and let yourself be carried away by carols, beautiful waltzes and lots of surprises.

