Film Conférence Altaïr Amazihr, une Année Berbère d’Elise Blanchard Saint-Lô

Film Conférence Altaïr Amazihr, une Année Berbère d’Elise Blanchard

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-01-07 16:30:00

2026-01-07

Rendez-vous le 7 janvier prochain aux archives départementales de la Manche pour la projection du film Amazihr, une Année Berbère d’Elise Blanchard.

Partagez la vie rude des montagnards berbères du Maroc.

Au rythme de la marche ou du pas d’un mulet, Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent à la découverte en profondeur d’une magnifique vallée isolée du Haut-Atlas marocain, qui échappe encore à la standardisation générale. Aujourd’hui, cependant, le mode de vie de ce petit peuple montagnard est menacé par le modèle de société unique, qui risque de rompre un fragile équilibre entre identité berbère, vie traditionnelle en quasi autarcie et modernité … .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 68 66 87 56 altair.saintlo@gmail.com

