Film/Conférence Ataïr > Sénégal du Nord au Sud de Marc Temmerman, Saint-Lô

Film/Conférence Ataïr > Sénégal du Nord au Sud de Marc Temmerman

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Rendez-vous le 28 janvier prochain aux archives départementales de la Manche pour assister à la projection du film Sénégal du nord au sud de Marc Temmeran.

Au fil des kilomètres parcourus du nord au sud, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçonnée sur des terres historiques.

De la ville de Saint-Louis tout au nord au Cap-Skirring à l’extrême sud, Marc Temmerman nous emmène jusqu’en Casamance à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise, dénommée la Téranga .

Pays riche en histoire et en culture, le Sénégal recèle des trésors cachés et une grande palette de paysages rythmés par la rencontre des différentes ethnies du pays.

À l’ombre des baobabs, au son du balafon et aux reflets denses des bords de l’Atlantique, le film Sénégal du nord au sud, aux origines de la Téranga met en lumière un pays attachant qui ne laissera personne indifférent. .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 68 66 87 56 altair.saintlo@gmail.com

