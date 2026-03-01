Film Conférence Canal du Midi-La Croisière Occitane d’Eric Fontaneilles

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Rendez-vous le 25 mars prochain aux archives départementales de la Manche pour la projection du film Canal du Midi-La Croisière Occitane d’Eric Fontaneilles.

Pour la dernière conférence Altaïr de la saison 2025/2026, découverte du Canal du Midi. Chef-d’œuvre d’ingénierie du XVIIe siècle qui fut conçu par Pierre-Paul Riquet pour relier Toulouse à la mer Méditerranée. Achevé en 1681 sous le règne de Louis XIV, il révolutionna le transport fluvial et permit des échanges commerciaux plus fluides. Aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est prisé pour le tourisme, traversant des paysages remarquables et offrant un témoignage unique de l’ingéniosité de son époque. Au travers de ce voyage, Éric Fontaneilles, fidèle à ses racines méditerranéennes, immortalise des récits fascinants sur le Canal du Midi, une escale dans l’espace et dans le temps… .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 43 52 79 82 altair.saintlo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film Conférence Canal du Midi-La Croisière Occitane d’Eric Fontaneilles

L’événement Film Conférence Canal du Midi-La Croisière Occitane d’Eric Fontaneilles Saint-Lô a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Saint-Lô