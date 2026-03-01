Film conférence Compostelle, les chemins de Vie

Cinéma Gulf Stream La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Depuis 1947, Connaissance du Monde, présente les films et les éxperiences des plus grands explorateur français et du monde à travers des rencontres mémorables et des images à couper le souffle. Dans les pas du commandant Cousteau dont les films ont longtemps été présentés sur nos circuits, notre mission est de toujours découvrir et émerveiller. En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes au salles de quartier, Connaissance du Monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.

Compostelle Chemins de vie

À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .

Cinéma Gulf Stream La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

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L’événement Film conférence Compostelle, les chemins de Vie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44